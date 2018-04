Dnevnik: Opustite še tekoče posle (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Na ministrstvu za okolje in prostor bolj kot potrebe varstva okolja in prostora razumejo tegobe vlagateljev, onesnaževalcev, cestarjev, energetikov. To so pokazali z izjemno velikodušnim upoštevanjem bolj ali manj odkritih sugestij in pripomb teh interesnih skupin pri pisanju zakonodaje in snovanju resornih politik, v Dnevniku piše Marjeta Kralj.