Kralji s pomembno zmago na šesto mesto zahoda

Los Angeles, 3. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zabeležili pomembno zmago v boju za končnico, s 3:1 so premagali Colorado Avalanche. Kralji so tri tekme pred koncem rednega dela na šestem mestu zahodne konference, točko pred sedmim Anaheimom. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je za LA dosegel točko za podajo ob drugem golu na tekmi.