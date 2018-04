Cene nafte nekoliko okrevale

Singapur, 3. aprila - Cene nafte so se danes nekoliko zvišale, potem ko so v ponedeljek padale po objavi novice, da je Kitajska uvedla uvozne dajatve na številne ameriške izdelke. V ospredju pozornosti vlagateljev bodo tudi podatki o ameriških zalogah nafte, ki so se po ocenah analitikov prejšnji teden znova zvišale.