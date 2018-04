Delo: Bentleyji in umori v Moskvi na Temzi (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Anglofilija, torej izrazita afiniteta do vsega angleškega, se zdi pozabljen termin iz nekih davnih časov. Pa vendar so jo v zadnjih dveh desetletjih obudili v Rusiji. Rusko navdušenje nad Veliko Britanijo ima predvsem pragmatično ozadje. Za ruske oligarhe in njihove finančne posle pa je privlačen predvsem London, v Delu piše Peter Rak.