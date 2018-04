Nogometašem Olympiakosa kar 400.000 evrov kazni

Pirej, 3. aprila - Predsednik grškega nogometnega prvoligaša Olympiakosa Evangelos Marinakis je imel dovolj skromnih predstav prve ekipe, zato je danes nogometašem po nizu slabih rezultatov izrekel kar 400.000 evrov kazni. Ob tem je nogometaše prisilno poslal na počitnice do konca sezone, namesto njih bodo prvenstvo do konca odigrali člani moštva do 20 let.