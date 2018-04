Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 3., 1. in 2. 4)

Ljubljana, 2. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič ocenil, da Hrvaška ni imela pravice oditi iz arbitražnega sporazuma in postopka. Poročale so tudi, da je Slovenija svojega veleposlanika v Rusiji poklicala na posvet.