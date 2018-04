Na Počku in Mokronogu do četrtka usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja

Postojna, 3. aprila - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bodo od danes do četrtka usposabljali usmerjevalci združenega ognja iz enot Slovenske vojske in tujih oboroženih sil. V sredo pa bodo preletavali tudi območje Mokronoga. Usposabljanje bo podpirala 152. letalska eskadrilja s parom letal Pilatus PC-9 M hudournik, so napovedali v Slovenski vojski.