Slovenke kljub porazu z Nizozemsko zadovoljne po prvem delu SP

Maribor, 2. aprila - V Mariboru v teh dneh poteka svetovno prvenstvo za hokejistke v diviziji II (skupina A). Za preboj iz četrtega v tretji kakovostni razred svetovnega hokeja se borijo tudi domače igralke, ki so v ponedeljek doživele prvi poraz proti Nizozemski, toda z borbeno predstavo in minimalno razliko (1:2) so bile vseeno zadovoljne.