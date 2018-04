Tedenska napoved - rekreacija od 3. do 9. 4.

IZBRANI DOGODKI

12. Rudolfovi tedni športa

Letošnja pomlad bo v Novem mestu spet izdatno obogatena z doslej največjim številom sodelujočih športnih organizacij v okviru projekta, katerega namen je predstavitev dela društev, športa in zdravega načina življenja. Dogodki se bodo odvili pretežno v aprilu in maju, organizacije pa bodo predstavile svoje delovanje. Rudolfovi tedni športa potekajo od 1. aprila do 2. junija. Gre za projekt v koordinaciji Agencije za šport in ob delnem sofinanciranju Fundacije za šport. Informacije: www.as-nm.si/novica/news/2355/12-rudolfovi-tedni-sporta

11. tek po ulicah Tržiča

Na ta zgodnje spomladanski dan bomo poskusili spraviti v tekaško obutev mlado in staro. Športno-turistični dogodek v okviru niza prireditev Gorenjska moj planet bo izveden že enajstič zapored. Mestece Tržič, stisnjeno v ozko dolino je morda neobičajen tekaški cilj, a vsa trasa, ki je speljana po ulicah starega mestnega jedra, mimo cerkvice, pod gradom ter rojstne hiše pesnika Kurnika, pa dvorane tržiških olimpijcev, vsekakor ne bo razočarala. Za vsakogar se bo našlo kaj, tudi trgovine in lokali se bodo na ta dan potrudili s posebno ponudbo. Tek bo v soboto, 7. aprila. Informacije: www.sztrzic.si

Red Bull Samo Gas

V soboto, 7. aprila, se bo na Kaninu odvilo tekmovanje Red Bull Samo Gas. Gre za zabavno dirko po progi za smučarski kros, kjer bo zmagovalec tisti, ki bo na smučeh ali deski najdlje bežal pred Filipom Flisarjem. V preteklih dneh se je Flisar že mudil na Kaninu, kjer je preveril teren in načrtoval tehnične elemente na progi. Prijave so v teku, vseh skupaj pa je na voljo le 200 startnih mest, zato velja s prijavami pohiteti. Informacije: www.redbull.com/si-sl/events/red-bull-samo-gas

KOLEDAR

TOREK, 3. aprila

LJUBLJANA - Predavanje in okrogla miza; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

NOVO MESTO - 12. Rudolfovi tedni športa; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.as-nm.si/novica/news/2355/12-rudolfovi-tedni-sporta

SREDA, 4. aprila

LJUBLJANA - Gradiška tura (793 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Tremarjah; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Otok Lastovo (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

PRESERJE - Grosupeljska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SENOVO - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Seniorji. Informacije: http://pdbohor.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Pohod od izvira do izliva reke Polskave; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ČETRTEK, 5. aprila

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

ČRNA NA KOROŠKEM - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Trška gora (428 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

PETEK, 6. aprila

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

MORAVSKE TOPLICE - Teden športa; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.moravske-toplice.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Otvoritveni balinarski turnir; balinanje. Informacije: www.sportsmarje.com

SOBOTA, 7. aprila

LJUBLJANA - Obzova (Hrv, 569 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Kastelec - Ankaran; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Pod Kriško steno (1900 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dobrač (Avt, 2166 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pufijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Čemšeniška planina (1120 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/pufijev-pohod-na-cemsenisko-planino-7-04-2018

LJUBLJANA - Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

LJUBLJANA - Kojca (1303 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - 11. tek po ulicah Tržiča; tek. Informacije: www.sztrzic.si

TRŽIČ - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOVEC - Red Bull Samo Gas; alpsko smučanje. Informacije: www.redbull.com/si-sl/events/red-bull-samo-gas

BREŽICE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - 9. humanitarni tek ali hoja Migaj z mano; tek. Informacije: www.l-n.si

CELJE - Dan zdravja 2018; pohodništvo.

CERKNICA - 13. Maistrov pohod na Uncu; pohodništvo. Informacije: http://pgd-unec.si

DOBROVO - Pohod Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Urbani gladiator Domžale; tek. Informacije: www.fatburn.si

GROSUPLJE - Labinska planinska pot - 2. del; planinstvo. Informacije: www.limberk.si

IDRIJA - Podkraj; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IG - Mladinski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IZOLA - Luka Koper 5. istrski maraton; tek. Informacije: www.istrski-maraton.si

JESENICE - Maloško poldne (1823 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Pot miru; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOČEVJE - Abram ( 900 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Okrog Žbevnice; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Ostri vrh (855 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Soteska Pekel pri Borovnici; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Od klopce do klopce; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Jablaniški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Rutica (Lovrenc na Pohorju); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Menina planina (1453 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MENGEŠ - Trim pohod Rašica 2018; pohodništvo. Informacije: Erika Borštnar, erika.borstnar@gmail.com; http://pd-menges.si

MURSKA SOBOTA - Po PPP; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Zahodna meja do Kremenjaka; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

NOVO MESTO - Pohod do Brulčevega mlina; pohodništvo.

NOVO MESTO - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - ParkTek 2018; tek. Informacije: www.dnš.si

PODČETRTEK - Pohod 4. gradov; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Rožnati izziv 2018: Polhograjska grmada (898 m); planinstvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

PREBOLD - Sv. Jedrt; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Istrska planinska pot (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Okrog Kaple za srce; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADOVLJICA - Monte Nebria (Ita, Podgorski vrh, 1207 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIBNICA - Gradiška tura (793 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA - Duatlon Ribnica 2018; duatlon. Informacije: www.triatlon-klub-ribnica.si

ROGAŠKA SLATINA - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ROGAŠKA SLATINA - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Bled - Mojstrana; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - 10. Vetrov tek; tek. Informacije: www.rikiteam.com

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Tek zdravja; tek. Informacije: www.szs.sc-sg.si

SLOVENJ GRADEC - Po Meškovi poti; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Pohod - pozdrav pomladi; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Sagadinova domačija in ogled okoliških zanimivosti; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Kuzma - Tromejnik; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Bohorski slapovi (480 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Notranjska - Planinsko polje; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - 15. pohod po Jablaniški poti; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php?lng=sl&t=aktualno&id=15603

TRBOVLJE - Menina planina (1453 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - 8. dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje; kolesarstvo. Informacije: www.ad-venture.si

VELENJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELIKE LAŠČE - Dobrodelni tek Hočem - zmorem - tečem; tek. Informacije: www.ptrubar.si

SODRAŽICA - 9. čemažev pohod; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvozapotok/

POLJČANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - Turnir 3 na 3 za pokal Občine Sv. Jurij ob Ščavnici; košarka. Informacije: http://videm.weebly.com/koscaronarka.html

NEDELJA, 8. aprila

LJUBLJANA - 18. Velo maraton; kolesarstvo. Informacije: www.velo.si

LJUBLJANA - Brod na Krki - Stankovo - Globočice; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Križna gora (680 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Koroška planinska pot; pohodništvo.

LJUBLJANA - Ključ (623 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Jelenk (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Koreno (720 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kamenjak (Hrv, 837 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kobariški Stol (1673 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

COL - Slovensko Primorje; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

ČRNIČE - 11. Šalam pohod; pohodništvo. Informacije: http://izvirna-vipavska.si/sl/11-salam-pohod-crnice

FRAM - Janče (792 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

FRAM - Ostrovrharjeva pot; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - Izlet v spomin na Jureta Robiča; kolesarstvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KOMEN - Brstovska špargljada: 8. Špargljev pohod; pohodništvo. Informacije: www.brestovica.com

KOMEN - Brstovska špargljada: 12. brstovska koloosmica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.brestovica.com

KOPER - Janče (792 m); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LOGATEC - Nebeška gora (958 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: Pohorje po Čopovi poti; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Bašeljski vrh (1744 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MISLINJA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Pernice (1064 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pohod na Skozno; pohodništvo. Informacije: www.ozeljan.net/

NOVA GORICA - 4. pohod po sledeh 1. svetovne vojne; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

NOVA GORICA - Hribi okrog Idrije; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Mangartska planina (1295 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

SEVNICA - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Poljanska dolina; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Pohod, tek in kolesarjenje na Resevno; pohodništvo. Informacije: http://smarje.si/files/other/news/129/119333Resevna%202018-%20vabilo.pdf

ŠOŠTANJ - Žbevnica (Hrv, 1014 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Pot 7 slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - Raziskovalni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

VOGEL - Triglavska smučarska magistrala; turno smučanje. Informacije: www.kofler-sport.si/gorsko-vodnistvo/turno-smucanje/triglavska-magistrala/

VOJNIK - 6. gorski tek Socka; tek. Informacije: www.sd-socka.si

ŽALEC - Pohod ob dnevu zdravja Žalec - Jedert; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽIRI - Sveti Trije Kralji; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

TIŠINA - 9. pokal občine Tišina; kolesarstvo. Informacije: www.kktropovci.si

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - Turnir za pokal Občine Sv. Jurij ob Ščavnici; namizni tenis. Informacije: http://videm.weebly.com/namizni-tenis.html

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - Turnir med vasmi za pokal Občine Sv. Jurij ob Ščavnici; mali nogomet. Informacije: http://videm.weebly.com/nogomet-med-vasmi.html

HORJUL - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 9. aprila

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne kopne ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LAŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Šmarješke toplice - Koglo; pohodništvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

