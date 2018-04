V Slavonskem Brodu zaradi onesnaženja od sobote brez pitne vode

Slavonski Brod, 2. aprila - V Slavonskem Brodu na vzhodu Hrvaške je zaradi onesnaženja vodnega črpališča z naftnimi derivati od sobote brez pitne vode 90.000 ljudi. Policija je v nedeljo zvečer sporočila, da so o ekološkem incidentu uvedli preiskavo. Pristojne oblasti pa so danes začele dela za priključitev na drugo črpališče, ki naj bi trajala od deset do 15 dni.