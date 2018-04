V občini Grosuplje še letos po novem nadvozu čez progo v Sončne dvore in Brezje

Grosuplje, 2. aprila - V grosupeljski občini bodo v četrtek položili temeljni kamen za gradnjo novega nadvoza čez železniško progo v Sončne dvore in v Brezje s povezovalno cesto. Občani se veselijo nove pridobitve, saj bo tamkajšnjim prebivalcem omogočila varno prečkanje proge na poti domov in v mesto. To se bo zgodilo že 5. novembra, ko je napovedana otvoritev.