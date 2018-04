V napadu Boko Harama v Nigeriji najmanj 18 mrtvih

Kano, 2. aprila - Skrajna skupina Boko Haram je v soboto zvečer po lokalnem času v bližini mesta Maiduguri na severovzhodu Nigerije napadla vojaško bazo in dve vasici. Pri tem je umrlo najmanj 18 ljudi, 84 pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. To je bil najbolj drzen napad te skrajne skupine v minulih mesecih.