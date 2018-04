Budućnost prvi finalist lige Aba

Podgorica, 1. aprila - Košarkarji Budućnosti iz Podgorice so prvi finalisti regionalnega tekmovanja v ligi Aba. V današnji odločilni tretji polfinalni tekmi so na domačem igrišču premagali zagrebško Cedevito z 72:57. Tekmeca v finalu bodo dobili v ponedeljek po tretji polfinalni tekmi med Mornarjem in Crveno zvezdo.