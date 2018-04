Krimovke med velikonočnimi prazniki do 25. pokalne lovorike

Ljubljana, 1. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja so letošnje zmagovalke zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Krimovke so na današnji finalni tekmi v dvorani na Kodeljevem premagale Zagorjanke z 31:21 (17:12) in osvojile 25. naslov pokalnih prvakinj. V tekmi za tretje mesto so Celjanke ugnale Ljubljančanke s 36:30 (19:16).