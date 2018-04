Puigdemont referendum o neodvisnosti Katalonije označil za začetek nove dobe

Berlin, 1. aprila - Odstavljeni in v Nemčiji priprti katalonski predsednik Carles Puigdemont je natanko pol leta po referendumu o neodvisnosti Katalonije na družbenih omrežjih Twitter in Instagram poudaril, da je bil referendum oziroma "dan ljudskega dostojanstva in barbarstva policije" začetek nove dobe, "od katere ni vrnitve".