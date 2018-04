Princ Harry in njegova Meghan pred oltar med lokalnim cvetjem

London, 1. aprila - Za popolno kraljevsko poroko je potrebnih več dejavnikov, med drugim tudi cvetlična dekoracija. Britanski princ Harry in njegova izbranka Meghan Markle bosta ta projekt zaupala britanski floristki Philippi Craddock, ki bo za aranžmaje uporabila predvsem lokalne in sezonske rastline, so sporočili iz Kensingtonske palače.