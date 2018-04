Izgnani ameriški in ruski diplomati zapustili predstavništva

Washington/Moskva, 1. aprila - Prvi ruski diplomati v ZDA, ki jih je Washington označil za vohune, so se danes že vrnili v domovino. Podoben povračilni ukrep je medtem izvedla tudi Rusija. Potem ko je v četrtek ruski zunanji minister Sergej Lavrov naznanil zaprtje ameriškega konzulata, so namreč morali ameriški diplomati do sobote zvečer zapustiti njegove prostore.