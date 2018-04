St. Louis doživel katastrofo, Pittsburgh v končnici

New York, 1. aprila - Hokejisti St. Louis Blues so v boju za uvrstitev v končnico doživeli neugoden poraz, ki so se ga zagotovo razveselili njihovi tekmeci, ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings. Blues so v Glendalu kar z 0:6 izgubili proti Arizoni, tako da so v zahodni konferenci ostali z dvema točkama zaostanka za šestouvrščenimi kralji.