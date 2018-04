Pred nogometno tekmo v Stožicah preprečili obračun med navijači

Ljubljana, 1. aprila - Pred sobotno nogometno tekmo med nogometaši Olimpije in Maribora, ki se je končala z neodločenim izidom, so policisti v središču Ljubljane preprečili poskus obračuna med večjima skupinama navijačev. Prijeli so 56 oseb, ki so jih izpustili šele po koncu tekme. Med tekmo so navijači uporabili več pirotehničnih sredstev.