Ljubljana, 31. marca - V derbiju slovenskega prvenstva za košarkarice je Cinkarna Celje v Kranju premagala Triglav z 69:61. Celjanke so po napetem obračunu prišle do 21. zmage v tej sezoni, Triglav pa je bil četrtič v DP neuspešen in ostaja na drugem mestu z 38 točkami.