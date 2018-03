Göppingen, 31. marca - Rokometaši Kopra 2013 so v zadnjem krogu evropskega pokala EHF v gosteh izgubili proti nemškemu Göppingenu s 26:31 (11:17) in končali nastope v tem tekmovanju. Koprska zasedba je na šestih tekmah dosegla eno zmago in doživela pet porazov ter v skupini C osvojila četrto mesto.