Ljubljana, 31. marca - Nogometaši Mure so v 21. krogu 2. SNL visoko premagali Veržej in se tako hitro pobrali po porazu v prejšnjem krogu proti Nafti. Sobočani so zadržali šest točk prednosti pred ptujsko Dravo, ki je bila z 2:1 boljša v gosteh od Dobljanov.