Samara, 31. marca - Rusija bo med 14. junijem in 15. julijem gostila svetovno nogometno prvenstvo, vsi stadioni pa še niso nared. Zelenica, na kateri bodo nogometaši igrali, manjka na stadionu v Samari in trenutno raste v Nemčiji. So se pa gradbinci na tem stadionu odpovedali elegantni stekleni strehi ter raje namestili bolj oskubljeno železno.