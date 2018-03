Isner in Zverev v finalu Miamiju

Miami, 31. marca - V finalu teniškega turnirja v Miamiju se bosta pomerila Američan John Isner in Nemec Alexander Zverev. Isner, 14. nosilec, je v polfinalu s 6:1 in 7:6 (2) premagal petega nosilca, Argentinca Juana Martina Del Potra, četrtopostavljeni Zverev pa je bil s 7:5 (4) in 6:2 boljši od Španca Pabla Carrena Buste, 16. nosilca.