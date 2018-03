Newyorške borze v skrajšanem tednu nadoknadile izgube

New York, 31. marca - Osrednji indeksi newyorških borz so v skrajšanem tednu nadoknadili izgube prejšnjega tedna, ko so beležili najslabši teden v zadnjih dveh letih zaradi uvedbe uvoznih carin na jeklo in aluminij v ZDA. Industrijski indeks Dow Jones je ta teden pridobil 2,7 odstotka, širši S&P 500 2,1 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa se je okrepil za odstotek.