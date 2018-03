Delo: Občina Štore umaknila tožbo zoper nekdanjo vodjo občinske uprave Ocvirkovo

Ljubljana, 31. marca - Občina Štore je umaknila odškodninsko tožbo zoper nekdanjo vodjo občinske uprave Irenco Ocvirk. To je storila leto dni po tistem, ko so bili Ocvirkova, nekdanji štorski župan Franc Jazbec in podjetnik Stanko Zakelšek oproščeni vseh obtožb. Občina mora Ocvirkovi plačati skoraj 20.000 evrov pravdnih stroškov, danes poroča časnik Delo.