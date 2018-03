Primorske novice: Popovič mora Hotu plačati deset tisoč evrov odškodnine

Koper, 31. marca - Koprski župan Boris Popovič mora podjetniku Vejsilu Hotu plačati 10.000 evrov odškodnine, se mu opravičiti ter na treh spletnih straneh, v dveh televizijski oddajah in časniku preklicati izjave, ki jih je izrekel o njem. Tako so odločili višji sodniki, ki so potrdili sodbo koprskega okrajnega sodišča, na spletu poročajo Primorske novice.