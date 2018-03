Izraelske sile po protestih napadle položaje gibanja Hamas

Gaza, 30. marca - Izraelske sile so danes na območju Gaze napadle tri položaje palestinskega gibanja Hamas, je sporočila izraelska vojska. Po njihovih navedbah je šlo za odgovor na poskus napada Palestincev na izraelske vojake na meji med Gazo in Izraelom, kjer so potekali protesti Palestincev. Tam je v spopadih z varnostnimi silami umrlo najmanj 15 protestnikov.