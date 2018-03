Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odpravi primanjkljaja v slovenskih javnih financah, o tem, da bo z nedeljo v veljavo stopil sistem elektronskega cestninjenja za tovornjake in vozila, težja od 3,5 tone ter o tem, da je bila četverica srbskih državljanov, ki so prek meje tihotapili ilegalne migrante, obsojena na 34 mesecev zapora.