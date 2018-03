Na okrogli mizi o usmeritvah regionalnih gledališč

Kranj, 31. marca - V slovenskem prostoru delujejo regionalna gledališča, ki se v današnjih časih na različne načine trudijo s pridobivanjem občinstva. Predstavniki gledališč, ki so v petek v Kranju sodelovali na okrogli mizi Gledališče na robu in ob robu, rešitve prepoznavajo v vzgajanju občinstva, medsebojnem sodelovanju in sodelovanju z drugimi institucijami.