Psihiatrična bolnišnica Vojnik objavila razpis za direktorja

Vojnik, 30. marca - V uradnem listu je danes objavljen razpis za direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Novi direktor bo imenovan za štiriletno obdobje, med pogoji pa so najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji ter program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.