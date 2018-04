Cerar danes tudi na slovensko-makedonskem poslovnem forumu

Skopje, 4. aprila - Premier Miro Cerar danes nadaljuje dvodnevni uradni obisk v Makedoniji. Z gostiteljem, makedonskim kolegom Zoranom Zaevom, in slovensko gospodarsko delegacijo se bo udeležil poslovnega foruma slovenskih in makedonskih gospodarstvenikov, sprejela pa ga bosta tudi makedonski predsednik Gjorge Ivanov in predsednik parlamenta Talat Xhaferi.