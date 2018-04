Cerar in Zaev potrdila dobre odnose med državama

Skopje, 3. aprila - Slovenski in makedonski premier Miro Cerar in Zoran Zaev sta po pogovorih v Skopju danes izpostavila dobre in prijateljske odnose med državama na vseh ravneh. Cerar je zagotovil, da bo Slovenija še naprej podpirala Makedonijo pri prizadevanjih za članstvo v EU in zvezi Nato, saj v njej vidi pomembno partnerico in zaveznico.