Makedonsko-grški pogovori o imenu Makedonije brez preboja

Skopje, 30. marca - Današnji makedonsko-grški pogovori o imenu Makedonije, ki so pod pokroviteljstvom Združenih narodov potekali na Dunaju, so se zaključili brez preboja. Posrednik ZN v sporu Matthew Nimetz je po srečanju z vodjema diplomacij Makedonije in Grčije Nikolo Dimitrovom in Nikosom Kociasom dejal, da je treba razrešiti tudi še zapletena vprašanja.