SDH obsoja neprimerno komuniciranje železniškega sindikalista Berdajsa

Ljubljana, 30. marca - Slovenski državni holding (SDH) kot upravljavec državnega premoženja obsoja "skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja" predstavnika sindikata in člana nadzornega sveta Slovenskih železnic (SŽ) Silva Berdajsa. Menijo, da je Berdajs "prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti".