Koprski redarji z akcijo nad zapuščena vozila

Koper, 1. aprila - Koprsko občinsko redarstvo v aprilu začenja akcijo Počistimo občino zapuščenih vozil, v okviru katere bodo lastnikom starih in odsluženih motornih vozil omogočili njihov povsem brezplačen odvoz in uničenje. Tako želijo občane spodbuditi, da neuporabno in nepotrebno pločevino počistijo tudi z zasebnih zemljišč.