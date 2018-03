Rutenij še vedno prisoten v okolju

Ljubljana, 30. marca - Radioaktivni rutenij-106, katerega zelo nizke ravni v zraku je v začetku oktobra zaznala uprava za jedrsko varnost, je po najnovejših meritvah še vedno prisoten v okolju, vendar v zelo majhnih koncentracijah. Najverjetneje gre za posledice oktobrskega onesnaženja, so danes sporočili iz uprave.

Rutenij so tokrat zaznali v vzorcih padavin v Ljubljani in v okolici Krškega. Po ocenah uprave najverjetneje ne gre za novo onesnaženje, temveč za posledice oktobrskega oblaka. Ker je razpolovna doba tega izotopa okoli enega leta, bo še nekaj časa možno zaznati njegove sledi v okolju, na primer v vzorcih zemlje, so pojasnili.

Na podlagi rezultatov meritev so ocenili tudi vpliv izmerjenega rutenija na prebivalstvo. Ta je, enako kot v primeru onesnaženja zraka oktobra lani, zanemarljiv in bistveno manjši od naravnega sevanja, ki smo mu po navedbah uprave vsi nenehno izpostavljeni.

Dodali so, da redno izvajajo program preverjanja prisotnosti različnih radioaktivnih snovi na območju Slovenije in bodo v primeru novih ugotovitev sproti obveščali javnost.

Oktobra lani so rutenij-106 zaznali v več evropskih državah, a strokovnjakom do danes ni uspelo pojasniti, zakaj oz. od kod se je pojavil v ozračju. Rutenij običajno ni prisoten v zraku, zato je onesnaženje lahko povezano le z nenadzorovanim sproščanjem. Odsotnost kateregakoli drugega umetnega radionuklida izključuje možnost nesreče v jedrskem reaktorju, saj bi v tem primeru zaznali veliko več različnih radioaktivnih elementov.

Gre sicer za radionuklid umetnega izvora, uporablja pa se v medicini za zdravljenje tumorjev na očeh.