Na Irskem prvič po več kot 90 letih pubi odprti tudi na veliki petek

Dublin, 30. marca - Na Irskem so letos prvič po več kot 90 letih pubi odprti tudi na veliki petek, saj so letos odpravili zakon, ki je na ta dan prepovedoval prodajo alkohola. Pube so odprli ob 10.30, obratovali pa bodo lahko do sobote do 0.30. Odprava prepovedi kaže na popuščanje vpliva katoliške cerkve na Irskem.