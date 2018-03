Rusija veleposlanikom zahodnih držav izročila protestne note, izgnala diplomate

Moskva, 30. marca - Rusko zunanje ministrstvo se je danes odzvalo na solidarnostni izgon ruskih diplomatov iz več zahodnih držav in zveze Nato ter na pogovore poklicalo več veleposlanikov in diplomatskih predstavnikov zahodnih držav, ki so jim predali protestne note. Veleposlanike naj bi Moskva tudi seznanila s povračilnimi ukrepi. Kasneje je izgnala več diplomatov.