V novomeški bolnišnici preklicali prepoved obiskov

Novo mesto, 30. marca - Zaradi zmanjšanja gripe in ostalih respiratornih okužb v novomeški splošni bolnišnici od danes naprej ni več prepovedi obiskov na vseh oddelkih. Kljub temu obiskovalce naprošajo, da na obiske k bolnikom prihajajo samo zdrave osebe oz. le ena do dve odrasli osebi dnevno, odsvetujejo pa obiske otrok, so sporočili iz bolnišnice.