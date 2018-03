V povezavi s požarom v Kemerovu aretirali dve osebi

Moskva, 30. marca - Ruske oblasti so danes v povezavi z nedeljskim požarom v nakupovalnem centru v sibirskem Kemerovu aretirali direktorico podjetja, ki ima v lasti nakupovalni center, in vodjo regionalnega gradbenega inšpektorata. Obema grozi večletna zaporna kazen. Skupaj so v okviru preiskave požara, ki je zahteval 64 smrtnih žrtev, aretirali že sedem ljudi.