V Kostariki bo v vsakem primeru novi predsednik države Alvarado

San Jose, 1. aprila - V Kostariki danes volivci v drugem krogu izbirajo predsednika država. Za položaj se potegujeta desničarski pridigar, novinar in pevec Fabricio Alvarado ter nekdanji minister za delo in novinar Carlos Alvarado. Rezultat volitev je dokaj negotov, saj so javnomnenjske raziskave obema kandidatoma napovedovale približno enako podporo.