Potrošniki v nakup velikonočnih jedi večinoma v tednu pred praznikom

Ljubljana, 30. marca - V času, ko se bliža velika noč, so tudi priprave na ta verski praznik intenzivnejše. Potrošniki se tako podajajo v nakup jedi, ki zaznamujejo ta praznik. Kot opažajo trgovci, tovrstne nakupe večinoma opravijo tik pred praznikom, v nakupovalnih košarah pa so najpogosteje prekajena šunka, hren in jajca, ne manjkajo niti potica in čokoladni izdelki.