Tovarna olja Gea lani z rastjo prodaje in rahlim padcem dobička

Slovenska Bistrica, 31. marca - Tovarna olja Gea je lani v primerjavi z letom prej za pet odstotkov povišala prihodke, ki so ob koncu leta znašali 25,7 milijona evrov. Kljub rasti prodaje so zlasti zaradi dviga cen energentov in pritiska na ceno dela ustvarili 15 odstotkov nižji čisti dobiček. Kot je vidno iz letnega poročila, je ta leta 2017 znašal dobrih 150.000 evrov.