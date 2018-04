Začenja se trimesečna zapora Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice v Ljubljani

Ljubljana, 3. aprila - V središču Ljubljane bosta od danes do predvidoma 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in del Dalmatinove ulice do Miklošičeve ceste. Na Mestni občini Ljubljana si s tem obetajo hitrejše dokončanje del pri obnovi obeh ulic. Vsaj na začetku je pričakovati precejšnje dodatne prometne težave, na občini zato pozivajo k strpnosti.