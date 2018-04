Savdska Arabija z japonskim Softbankom v razvoj sončne energije

New York/Tokio, 1. aprila - Savdska Arabija je ta teden z japonskim telekomunikacijskim velikanom Softbank podpisala memorandum o soglasju o razvoju sončne energije v tej največji izvoznici nafte znotraj Opeca. Do leta 2030 naj bi skozi to sodelovanje v tej kraljevini na Arabskem polotoku postavili fotovoltaične elektrarne s skupno proizvedeno energijo 200 gigavatov (GW).