Sobotni derbi: obračun prepričljive Olimpije in ranjenega Maribora

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 30. marca - Slovenski klubski nogomet bo v soboto zvečer ob 20.30 dočakal nov večni derbi med ljubljansko Olimpijo in branilcem naslova Mariborom, in sicer v okviru 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V vlogi favorita so Ljubljančani, ki imajo ob tekmi več že 10 točk prednosti. Nova zmaga zeleno-belih bi pomenila velik korak k osvojitvi naslova.