Na dražbo ena najpomembnejših kitar v zgodovini rocka

Los Angeles, 3. aprila - V Los Angelesu bodo maja na dražbi ponudili eno najpomembnejših kitar v zgodovini rocka, so napovedali pri avkcijski hiši Julien's. Na električno kitaro znamke Fender Telecaster iz leta 1965 sta igrala legendarni ameriški pevec in ikona popularne kulture Bob Dylan ter kanadski glasbenik in frontman nekdanje skupine The Band Robbie Robertson.