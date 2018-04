Guterres: ZDA kljub Trumpu na poti do izpolnitve podnebnih ciljev

New York, 2. aprila - ZDA so kljub umiku iz pariškega sporazuma, za katerega se je odločil predsednik Donald Trump, na dobri poti do izpolnitve podnebnih ciljev, je ocenil generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Za to naj bi z zmanjšanjem izpustov poskrbela ameriška podjetja, oblasti zveznih držav ter mest, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.