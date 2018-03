Eden od osumljencev tatvine v ribniškem skladišču v pripor

Ribnica, 30. marca - Policisti so pred štirinajstimi dnevi obravnavali vlom v skladišče podjetja v Ribnici in tatvino več kosov sestavnih delov gradbenega odra v vrednosti več kot 2000 evrov. Na podlagi nadaljnje preiskave so ugotovili identiteto dveh osumljencev. Enega od njiju so že večkrat obravnavali za tovrstna dejanja, zato mu je sodnik odredil pripor.